Wie viel Zeit verbringen wir auf unseren Smartphones?

Dass Smartphones und andere mobile Geräte unsere Gesellschaft komplett im Griff haben, ist mittlerweile wohl kein Geheimnis mehr. Egal wo man sich gerade befindet, scheinbar jede einzelne Person um uns herum spielt auf ihrem Smartphone herum. Dabei ist auch das Alter der Person mittlerweile kaum noch wichtig. Von kleinen Kindern bis zu älteren Menschen, alle sind mobil und alle können scheinbar keine Sekunde ihres Lebens verbringen, ohne auf irgendeinen Bildschirm zu starren.

Dass dies nicht unbedingt gesund ist, dürfte klar sein. Über die Langzeitfolgen eines solch übermäßigen Konsums von Technologie ist zwar noch nicht besonders viel bekannt, aber unsere Gehirne sind wohl kaum dazu gemacht, pausenlos Informationen aufzusaugen. Was noch erschreckender ist, wir scheinen fast keine Kontrolle mehr über unser eigenes Verhalten zu haben. Sobald wir eine Minute freie Zeit haben, holen wir sofort unser Smartphone raus, um unsere E-Mails zu checken oder eine ähnliche Aufgabe auszuführen.

Natürlich ist nicht alles an Smartphones schlecht. Schließlich sind die Geräte aus einem guten Grund so populär geworden: Smartphones und Tablets sind einfach ungemein praktisch und können unser Leben immens erleichtern. Dazu sind sie natürlich auch extrem unterhaltsam und bieten uns unzählige Möglichkeiten, während einem stressigen Tag zwischendurch öfter einmal abzuschalten und uns unterhalten zu lassen. Die Auswahl ist dabei fast schon endlos. Von einfachen YouTube Videos bis zu komplexen Spielen gibt es für jede Art von Konsument die richtigen Möglichkeiten. Auch Casinospiele können zum Beispiel schon über mobile Geräte gespielt werden.

Die ganze Zeit…

Doch zurück zum Thema: Wir alle wissen, dass die Menschen heutzutage unglaublich viel Zeit an ihren Smartphones verbringen. Doch wie viel Zeit ist es eigentlich genau? Wenn wir uns in den Städten von Deutschland so umsehen, dann könnte die Antwort ohne Probleme heißen: die ganze Zeit. Und tatsächlich kommen die Zahlen aus dem echten Leben relativ nah an diese Einschätzung heran.

…beziehungsweise ein Drittel des Tages

Nach Umfragen und Studien verbringen wir heute nämlich durchschnittlich rund ein Drittel unseres Tages an unseren Smartphones. Das ist ganz schön beängstigend, wenn man bedenkt, dass wir auch noch arbeiten, essen und unser Leben leben müssen. Die genaue Zahl der durchschnittlichen Nutzung von Smartphones sind aktuell 3,25 Stunden pro Tag. Um diese Zahl jedoch ein bisschen zu relativieren: Die Jüngeren verbringt weitaus mehr Zeit an ihren Geräten wie die älteren Menschen der Bevölkerung. Vor allem Schüler haben einmal mehr Freizeit, und gleichzeitig auch mehr Ausdauer als andere Menschen, zumindest was die Nutzung von elektronischen Geräten sowie Social Media angeht. Daher dürfte die durchschnittliche Nutzung bei einem 45-jährigen Büroangestellten weit unter 3,25 Stunden pro Tag liegen.

Was auch immer die genaue Zahl für jeden Nutzer ist, sie ist mit Sicherheit hoch. So wie auch die Anzahl der Smartphone Nutzer auf der Welt. Nach Schätzungen wird sich diese nämlich von 2014 bis 2020 nahezu verdoppeln, genauer gesagt von 1,57 Milliarden auf 2,87 Milliarden steigen. Diese Zahl ist unglaublich hoch, wenn man bedenkt, wie viele Menschen auf der Welt in Konditionen leben, die ihnen nicht einmal Zugang zu ausreichend Essen oder Trinkwasser bieten, geschweige denn eines Smartphones.

Um unseren eigenen Smartphone-Konsum zu verringern müssen wir im Prinzip nichts anderes tun, als uns ab und zu einmal den Griff in die Hosentasche zu verkneifen. Wenn wir zum Beispiel auf den Bus warten und daher 2 bis 3 Minuten Zeit haben, dann könnten wir die Zeit genauso gut nutzen, um einfach mal die Welt um uns herum zu beobachten. Oft fällt uns dann auf, dass in unserer Umwelt schon genug passiert, und dass wir nicht ständig noch im Kontakt mit der restlichen Welt stehen müssen.