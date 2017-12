Angenehmes Laden: Mit den neuen Artwizz PowerPlugs Sponsored Post

„Mit den neuen USB-C PowerPlugs wird das Laden von USB-C Mobilgeräten jetzt noch komfortabler“ – so lautet das Versprechen des in Berlin ansässigen Unternehmens Artwizz.

Wir haben uns den neuen PowerPlug USB-C 61W und den PowerPlug USB-C mit fest verbauten 2m Kabel einmal genauer angesehen.

Kabel rein, angesteckt und aufgeladen. Viel einfacher könnte die Bedienung des schicken, aus silber-satiniertem Aluminum bestehenden Ladegeräts mit dem Namen „PowerPlug USB-C 61W“ von Artwizz eigentlich nicht sein. An der Vorderseite befindet sich der Anschluss für ein separat erhältliches USB-C auf USB-C Kabel. An der Rückseite steckt man das mitgelieferte, 140 Zentimeter lange Netzkabel an.

Schon ist der PowerPlug einsatzbereit. Der PowerPlug USB-C 61W wurde vor allem für leistungsstarke USB-C Notebooks wie dem MacBook Pro 13“ (2016) konzipiert, lädt aber auch alle anderen USB-C Geräte problemlos. Der große Vorteil: Zum Laden seines USB-C Notebooks, Smartphones oder Tablet braucht man ab sofort also nur noch ein Ladegerät – wie praktisch!

Der kleinere PowerPlug USB-C hingegen ist mit einem zwei Meter langen, fest verbauten Kabel ausgerüstet. Es ist ein besonders handliches Ladegerät, das mit allen USB-C Smartphones und Tablets kompatibel ist. Nützlich zum Einsatz kommt der PowerPlug USB-C mit Kabel vor allem bei schwer erreichbaren Steckdosen, an denen eine fest integrierte Ladestation sinnvoll ist.

Technische Daten

Der große Artwizz PowerPlug USB-C 61W ist für 69,99 Euro erhältlich. Sein frontseitiger USB-C-Anschluss liefert – abhängig vom Akku des Endgerätes – 5, 9, 12, 15 beziehungsweise 20,3 Volt bei jeweils 3 Ampere. Den kabelgebundenen Artwizz PowerPlug USB-C gibt es in weiß für 36,99 Euro. Die angeschlossenen Geräte werden mit 5 Volt und 3 Ampere geladen. Da beide PowerPlugs eine Netzspannung von 100 – 240 V unterstützen, sind sie – einen entsprechenden Adapter vorausgesetzt – weltweit einsetzbar. Dank integriertem Überspannungsschutz sind beide Ladegeräte nicht nur schick, sondern auch sicher. Die perfekte Lösung zum Laden von USB-C Geräten.

Erhältlich sind beide USB-C Ladegeräte im Artwizz Online-Shop.