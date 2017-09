Alexa bekommt Gesicht und Augen – Amazon echo show Peter Mußler

Kaum sind die ersten beiden Hardware-Komponenten zu Amazons eigener Assistenz-Software Alexa erschienen – der sprechende Lautsprecher Echo bzw. seiner kleiner Bruder Echo Dot – legen die Amerikaner schon wieder nach: Der neueste Körper für die virtuelle Assistentin hat nun nicht nur Mund und Ohren, sondern, und das ist der logische nächste Schritt, auch Augen und ein Antlitz. Übersetzt heißt das: Im Gehäuse des Echo Show befindet sich neben Mikrofon und zwei Lautsprechern auch eine Kamera und ein Display. Mit sieben Zoll dürfte es groß genug sein, um Videos zu schauen, ohne sich so nahe davor platzieren zu müssen wie vor einem Smartphone. Ob die Schärfe hingegen auf gehobenem Smartphone-Niveau rangiert, lässt sich noch nicht sagen. Amazon gibt hierzu noch keine Zahlen an. Vornehmlich geht es aber um die Erweiterung zu einem universalen Kommunikations- und Informationstool, nicht nur um Videos – da ist diese Spezifikation sowieso nachrangig. Mit Kamera und Bildschirm ist unabhängige Videotelefonie (z.B. beim Kochen) möglich, aber auch die Einbindung in das Smart Home, sodass man die Gegensprechanlage an der Haustür koppeln oder das Baby im Kinderzimmer überwachen kann. Auch die üblichen Echo-Features profitieren von einer Anzeigefläche: Musik, Internetrecherche, Terminverwaltung etc. per Sprachsteuerung – all das funktioniert mit visueller Ausgabe noch besser. Der offizielle Erscheinungstermin des Geräts war der 28. Juni, und auch vorerst nur in Amerika. Das wird sich allerdings schnell ändern. Wir rechnen nach dem Vorbestellpreis von 229 US-Dollar dann mit circa 250 Euro hierzulande.

Preis: USD 229,- / Display: 7” / Kamera: 5 MP / Kompatibilität: Fire OS, iOS, Android / Konnektivität: WLAN 2,4 und 5 GHz /Maße/ Gewicht: 18,7 x 18,7 x 9 cm / 1.170 g / bit.ly/am_echoshow