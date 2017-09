Aukey Bass Station – Bluetooth und doch mit Kabel Peter Mußler

Dieser Bluetooth-Speaker ist ein Hybridgerät. Ein bisschen sieht er aus wie eine Gaslaterne für den Camping-Urlaub, ist aber eine Kombination aus mobilem und festem Sound-System. Der untere Teil wird an den Strom angeschlossen und lädt im Normalbetrieb das Oberteil. Jenes empfängt die Musikdateien per Funk oder Klinkenkabel und gibt Bass-Töne über einen Kontakt an der Unterseite an das Fußteil weiter. Wenn man das Top-Stück aber bei der Schlaufe packt und damit in den Park geht, läuft die Musik weiter, nur eben ohne so viel Bass (so groß ist der Unterschied aber nicht…). Das Laden geht auch per Kabel direkt, ist dann aber nicht so bequem.

Preis: EUR 79,99 / Leistung: 2 x 7,5 W + 10 W Subwoofer / Konnektivität: Bluetooth, 3,5 mm Akku, Betriebsdauer: 2.000 mAh, 8 h / Maße / Gewicht: 13,6 x 13,6 x 12,5 cm (Oberteil) + 13,6 x 13,6 x 28 cm (Subwoofer) / 2,75 kg / bit.ly/sm_bassstation