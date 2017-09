Schutz fÃ¼r das Nest – Nest Cam und Nest Protect

Schutz für das Nest – Nest Cam und Nest Protect Peter Mußler

Bei einem Produkt- oder Firmennamen wie Nest denkt man unweigerlich an Gadgets, die mit der eigenen, ganz privaten Höhle zu tun haben, also dem Haus oder der Wohnung. Ist es Ihnen auch so ergangen? Dann liegen Sie richtig. Auch wenn der Hersteller aus dem kalifornischen Palo Alto kommt: ‚Nest‘ bedeutet eben auch im Englischen Nest. Und das will gut geschützt bzw. überwacht sein. Im Angebot ist dazu eine Kamera für den Innenraum (Indoor Cam), ein Rauch- und CO2-Melder (Protect) und nun auch eine neue Außenkamera, die Nest Outdoor Cam. Wie auch das Schwestermodell für den Innenraum schlägt Sie Alarm bei Bewegung und sendet Bilder ununterbrochen ins Netz, entweder direkt auf Ihr Handy oder auf einen Cloud-Speicher. Somit ist es für einen Einbrecher schon zu spät, wenn der die Kamera bemerkt und zerstört. Die Outdoor Cam ist überdies wetterfest und verfügt über einen Lautsprecher und ein Mikrofon. So können Sie mit einer Person über tausende Kilometer hinweg sprechen und einen unerwünschten Besucher schon vorzeitig abschrecken.

Preis: EUR 199,- / Auflösung: Full HD / Winkel: 130 Grad / Konnektivität: Bluetooth, WLAN ac / ­bit.ly/nest_sm