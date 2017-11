C-ME Fliegende Kamera im Test Hartmut Schumacher

Die Rotoren der Kameradrohne C-me lassen sich einklappen – so dass das Gerät nur noch etwa die Größe eines Smartphones hat (allerdings deutlich dicker ist) und sich bequem transportieren lässt.

Steuern können Sie die Drohne über Ihr Smartphone per WLAN. Nach dem Start erklimmt sie erst einmal selbstständig eine Höhe von 1,5 Metern (in Innenräumen) oder aber 2 Metern (draußen). Die maximale Flughöhe beträgt 20 Meter. Das Landen erfolgt automatisch.

Anfertigen kann die Kamera nicht nur Fotos (mit einer Auflösung von 8 Megapixeln), sondern auch Serienfotos, 360-Grad-Panoramafotos und Videos (mit einer 1080p-Auflösung).

Die „Follow me“-Funktion sorgt dafür, dass die Kamera­drohne dem Anwender automatisch hinterherfliegt.

Die Flugzeit mit einer Akkuladung beträgt etwa 10 Minuten.

Preis: 155 Euro / Smartphone-Kompatibilität: Android 4.3, iOS 8.0 / Abmessungen (zusammengeklappt): 13 x 6,5 x 2,4 cm / Gewicht: 130 g / bit.ly/c_me