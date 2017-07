Das Handy mit der besten Kamera

In diesem Artikel finden Sie die Informationen über die Handys mit bester Kamera und wir versuchen zu bestimmen, welches Handy die beste Kamera hat.

Handys mit der besten Kamera

Apple iPhone 7 Plus

Lassen Sie viele sagen, dass die Kamera von diesem Handy nicht die beste ist. Doch ist die Kamera eine der besten, was der häufige Vergleich mit anderen Leistungsmarken zeigt. Die Dual-Kamera hat 12 Megapixel und ein Teleobjektiv für optisches Zoom. Es gibt optische Bildstabilisierung – die Fotos sind ausgezeichnet und detailreich.

Samsung Galaxy S7 Edge

Hauptkamera von Samsung hat 12 Megapixel und die Blende 1,7 und auch den Autofokus. Dieses Gadget ist Anfang 2017 eines der besten Fotohandys. Es ist auch möglich, 4K Videos aufzunehmen. Für die Frauen ist eine angenehme Überraschung – die Selfie-Kamera, die über 5 Megapixel ist, mit der Möglichkeit, die Gesichtshaut zu retuschieren, verfügt. Seine Konkurrenten sind das iPhone 6S Plus, OnePlus3, HTC 10 und LG G5. Das Hauptmerkmal des Modells ist der gekrümmte Bildschirm, der für alle bequem ist. Der Preis ist natürlich hoch, aber es lohnt sich.

OnePlus 3T

Es ist der Hauptkonkurrent vom Samsung C7 und iPhone 7. In einem Vergleichstest sind einige Fotos besser als bei allen Konkurrenten. Die Kamera verfügt über 16 Megapixel, Objektiv 2.0, optische Stabilisierung und Autofokus. Die Selfie-Kamera nimmt bei gutem Licht schön auf und hat 8 Megapixel.

HTC 10 32GB

Die Bildqualität ist nicht schlechter als beim Samsung C7, aber es gibt kleine Mängel, zum Beispiel die Geschwindigkeit der Aufnahme und Hardware-Bildbearbeitung. Alle Mängel sind nur bei der Approximation der Aufnahme zu sehen. Und technisch ist das die Kamera mit 12 Megapixeln, dem Laserautofokus und der optischen Stabilisierung. Die Selfie-Kamera 5 Megapixel ist auch mit der optischen Stabilisierung. Es ist ein großer Schritt vorwärts für HTC.

ZTE Nubia Z11 64GB

Die Kamera verfügt über den Geräuschminderung-Modus 3D Noise Reduction und die Farbenkorrektion der Aufnahmen Local Tone Mapping. Die Kamera ist mit der optischen Bildstabilisierung und der 2.0-Blende ausgestattet.

Huawei Mate 9

Mate 9 von Huawei hat ein 5.9’’ FHD-Display und einen guten Prozessor, Kirin 960. Der Hauptvorteil des Handys ist seine Kamera. Vorne hat sie einen Standard-8-Megapixel-Sensor mit dem Autofokus und mit der Hauptkamera des Smartphones hat das ikonische Unternehmen Leica gearbeitet. Mate 9 hat das Doppelmodul mit 20 und 12 Megapixel. Huawei Mate 9 verfügt auch über die augenblickliche Entfernungseinstellung. Bei schlechtem Licht hat Mate 9 einige Probleme mit der Fotoqualität wegen der kleinen Größe des Pixels, aber im Großen und Ganzen ist dieses Gerät eine der besten Kameras auf dem Markt.

Zusammenfassung

Wir haben über alle besten Fotohandys erzählt. Diese Informationen stehen nun Ihnen zur Verfügung und Sie können sich einfach entscheiden, welches Handy für Sie passt. Natürlich ist es keine leichte Auswahl, weil es so viele gute Handys mit ausgezeichneten Kameras gibt. Aber es ist toll, dass wir in solch einer Zeit leben, wenn man eine große Auswahl an Waren hat.