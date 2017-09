Das neue Samsung Galaxy Note 8 kann auf ganzer Linie Ã¼berzeugen

Das neue Top-Smartphone aus dem Hause Samsung hört auf die Bezeichnung Galaxy Note 8 und kann vor allem durch sein elegantes Design punkten.

Samsung Galaxy Note 8 – das kann das Smartphone

Das neue Samsung Galaxy Note 8 kann am besten mit der Wortfolge „groß, größer, Note“ beschrieben werden. Leider nimmt das Gerät, das über ein 6,3 Zoll großes Display und ein sehr elegantes Design verfügt, diese Devise auch im Preis wörtlich, denn es schlägt mit 999 Euro zu Buche. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, bekommt mit dem neuen Highend-Gerät aus koreanischem Hause ab September ein Smartphone der Spitzenklasse, das die Konkurrenz hinter sich lässt.

Das Gehäuse des Note 8 ist edel und trotzdem gegen Wasser geschützt

Wieder einmal liefert Samsung ab und wieder einmal ist die Presse zum jetzigen Zeitpunkt begeistert. Das neue Galaxy Note 8 hat im Rahmen seiner Vorstellung alle Blicke auf sich gezogen, aber wurde auch in Anbetracht der bekannten Problematik mit dem Akku-Gate kritisch beäugt. Dieses war beim Note 7 aufgetreten, sodass die Erwartungen der Tester und Verbraucher an den Nachfolger nun sehr hoch sind. Erwartungsgemäß sagte Samsung bei der Präsentation des neuen Highend-Gerätes nichts zu den alten Problemen und hob stattdessen die Vorzüge hervor:

Edles Gehäuse Wasserdichtes Gerät

Das Gehäuse des Note 8 lässt sich praktisch nur mit einem Wort zutreffend beschreiben und das ist „edel“. Schon beim Anfassen wird klar: Das ist kein billiges Produkt aus Asien, sondern ein waschechtes Premium-Produkt, das sich vor deutschen Standards keinesfalls zu verstecken braucht. Hierzulande werden Kunden in der Lage dazu sein, sowohl ein graues als auch ein blaues sowie goldenes Note 8 erwerben zu können, wobei das neue Smartphone unabhängig von seinem äußeren Erscheinungsbild die Normen des IP68-Schutzstandards hinsichtlich Wasserdichtigkeit erfüllt. Das überzeugt viele Kunden, denn etliche durchstöbern das Internet bereits nach einem passenden Allnet Flat-Tarif für ihr Galaxy Note 8 und das obwohl das Gerät erst ab Mitte September laut sparhandy.de erhältlich sein wird.

Das Display nutzt effizient die gesamte Größe des Gerätes für sich aus

Das Display ist das absolute Prunkstück des neuen Note 8. Hier hat Samsung wirklich auf die Wünsche der Kunden gehört und möglichst effizient die Größe des Gerätes ausgenutzt. So geht der Bildschirm, der im Übrigen auf die Bezeichnung „Infinity Display“ hört, fast bis zum Rand. Nur oben und unten bleibt dabei ein kleiner Spalt übrig. Die Werte des Bildschirmes können nicht nur auf dem Papier überzeugen:

6,3 Zoll Diagonale

Auflösung im QHD-Standard

So groß wie jetzt das Note 8 ausfällt, war noch nie ein Smartphone des koreanischen Herstellers. Nichtsdestotrotz wird es sich dennoch problemlos in der Hosentasche verstauen lassen. Bei dem Display muss noch hervorgehoben werden, dass es nicht nur mit seiner Größe überzeugen kann, sondern gewissermaßen auch mit den inneren Werten. Fotos kommen auf dem Bildschirm nämlich nicht nur farbenfroh, sondern auch kristallklar zur Geltung, was nicht zuletzt auch der AMOLED-Technologie zu verdanken ist, die bereits bei anderen Modellen zum Einsatz kommt. Der besondere Clou des Displays kommt allerdings erst noch: Es ist nämlich so groß, dass Anwender auf ihm problemlos zwei Apps nebeneinander öffnen können, woraus sich diverse Vorteile hinsichtlich Multitasking und Organisation ergeben.

Note 8 verfügt als erstes Samsung-Handy über Kamera mit Doppellinse

Ein völliges Novum versteckt sich beim Note 8 auch auf der Rückseite des Gerätes, denn hier finden Anwender erstmalig bei einem Samsung-Smartphone eine Kamera mit zwei Linsen vor, die Fotos mit 12 Megapixeln Auflösung schießt. Beide Objektive sollen kumulativ dafür sorgen, dass nicht nur fremde Fotos auf dem Display gut zur Geltung kommen, sondern auch solche, die selbst angefertigt worden sind. Damit das selbst weniger erfahrenen Anwendern gut gelingt, verfügt die Kamera über einen eingebauten Bildstabilisator, welcher diverse Vorteile mit sich bringt:

Bilder verwackeln seltener Bei schlechtem Licht ist seltener ein Blitz nötig

Gut zu dem Ausstattungsmerkmal des Bildstabilisators passt auch die extrem hohe Lichtstärke der Objektive. Sie können nämlich mit einer Blende von F1.7 aufwarten, sodass möglichst viel Licht auf den Sensor der Kamera gelangen kann. Noch ein Vorteil ergibt sich aus einer solch großen Blende: Den Hintergrund eines Fotos können Besitzer dadurch schön unscharf werden lassen, was kreative Freiräume in Sachen Gestaltung schafft. Abgesehen davon kann der Hintergrund auch stufenlos geblurrt werden. Das ist eine Funktion, die aber auch schon das iPhone 7 Plus und das OnePlus 5 beherrschen. Zoomen können Fotografen mit dem Note 8 ebenso: Der zweifach optische Zoom verfügt dabei über eine Blende von F2.4.

Übrige technische Daten rechtfertigen auch den hohen Anschaffungspreis

Manch einer dürfte es angesichts der verbauten Innovationskraft bei diesem Gerät schon ahnen: Es ist nicht gerade billig. Das ist allerdings noch vorsichtig formuliert, denn 999 Euro kann für ein Smartphone schlicht und ergreifend nicht jeder auf den Tisch legen. Das teuerste Handy von Samsung, das übrigens nur über 64 Gigabyte internen Speicher verfügt, schlägt aber auch bei den Kosten für das Zubehör ordentlich zu. Dafür kann man dann aber eine Smartphone sein Eigen nennen, das auch mit denjenigen Werten überzeugen kann, die bis jetzt noch nicht genannt worden sind:

Prozessor Octa-Core mit 64 bit RAM 6 Gigabyte SIM Dual-SIM und Single-SIM Frontkamera 8 Megapixel Akku 3.300 mAh

Wer sich bewusst ist, dass beispielsweise die Dockingstation namens Samsung Dex für das Note 8 noch einmal mit 160 Euro zur Kasse bittet, muss sich außerdem gemäß allnetflatvergleich.de auch noch Gedanken dazu machen, welcher Vertrag und welche Vertragslaufzeit am besten zu einem selbst respektive zu dem Note 8 passt. Eine Allnet Flat lohnt sich bei dem Note 8 nicht mehr als bei übrigen Smartphones, aber gerade in Sachen Datenvolumen sollte man mit Hinblick auf multimediale Inhalte nur wenige Abstriche machen.

Bildquellen: Shutterstock/smild.ch – Yulia Grigoryeva