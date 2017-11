Das Xiaomi Mi 5X im androidmag Test

Bei Xiaomi handelt es sich um einen chinesischen Hersteller und eines der wertvollsten Startup-Unternehmen der Welt. Hierzulande sind die Xiaomi-Phones allerdings nach wie vor nicht offiziell erhältlich, mit dem Xiaomi Mi A1 bahnt man sich in den Nachbarländern Deutschland und Österreichs aber schon langsam den Weg. Beim Mi 5X handelt es sich quasi um das gleiche Gerät, es wird nur anders bezeichnet. Wer abseits des Mainstreams zuschlagen will, macht mit diesem Telefon nichts falsch. Im Gegenteil: Im Test überzeugte der Exot aus China mit tadelloser Leistung, massig Speicher und einem ausdauernden Akku. Die Dual-Kamera macht tadellose Aufnahmen. Und: Xiaomi ist für perfekte Verarbeitung bekannt, was sich auch beim Mi 5X wieder zeigt: Der Unibody aus Metall wirkt gleichsam robust und edel. Angesichts des Preises eine echte Alternative, der Import ist aber mit etwas Aufwand verbunden.

Ähnliche Beiträge