Die besten Android-Smartphones fÃ¼r Spiele

Es gab eine Zeit, als mobile Gaming bedeutete, Snake auf einem winzigen Bildschirm zu spielen. Über die Jahre hat sich dies komplett geändert, vor allem durch die rasante Evolution von Videospielen und den technologischen Fortschritten von mobilen Geräten und Computern. Heute sind Smartphones im Prinzip leistungsstarke Mini-Computer, die fast alle Funktionen eines PCs oder Laptops ausführen können (und manchmal sogar noch ein wenig mehr).

Das perfekte Gerät

Ein Smartphone ist viel mehr als nur ein Telefon. Es ist gleichzeitig auch eine Kamera, ein Speichergerät, ein Musikplayer, eine Spielekonsole, ein Taschenrechner und ein Webbrowser. Zusammen mit der Einführung von Apps können Smartphones im Prinzip alle Arten von Funktionen und Programmen ausführen, überall und jederzeit. Im Bezug auf Spiele können Android-Smartphones heute tausende von Spielen bieten, die von Kartenspielen wie Solitaire und traditionellen Tischspielen wie Blackjack bis zu Minecraft und Temple Run reichen.

Spezifikationen

Wenn es darum geht, das ideale Android-Smartphone zu wählen, dann kann die Auswahl durch die riesige Anzahl an verfügbaren Marken und Modellen schnell ziemlich überwältigend und verwirrend werden. Für diejenigen, die in der Lage sein wollen, jede Art von Spiel zu spielen, sollte die Wahl des Android-Smartphones die folgenden Eigenschaften erfüllen: Großer Arbeitsspeicher und starker Prozessor, ansprechende Bildschirmgröße, viel Speicherplatz, hochwertige Lautsprecher sowie vorinstallierte Apps zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit und der Verlängerung der Akkulaufzeit.

Wir haben es auf uns genommen, alle derzeit verfügbaren Android-Smartphones zu bewerten und wollen Ihnen heute die fünf besten darunter vorstellen.

Die besten Android-Smartphones

Eines der besten Smartphones ist derzeit zweifelsohne das Samsung Galaxy S8, das den ersten 10nm-Prozessor der Welt bietet. Der neueste Streich von Samsung kann zudem mit einem 5,8“ Quad HD Bildschirm; einem Octa-Core 10nm Prozessor mit 2,3 GHz, 4GB RAM sowie Bluetooth, WiFi und erweiterbarem Speicher überzeugen. All das läuft über das nagelneue Android 7.0 Betriebssystem und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 67 Stunden! Das Gerät kann durch ein Passwort, einen PIN oder sogar durch Fingerabdruck oder Gesichtserkennung gesichert werden; zudem sind bereits Knox und ein Anti-Virus-Programm vorinstalliert. All dies zusammen macht das Samsung Galaxy S8 zum perfekten Gerät für Gamer.

Das The Nexus 6P ist ein weiteres leistungsstarkes Gerät, das mit dem Galaxy S7 mithalten kann ohne dabei den Geldbeutel zu sehr zu belasten. Das Gerät läuft auf dem Snapdragon 810 Prozessor und der Adreno 430 CPU und es bietet 3GB RAM und einen 5,7“ Bildschirm, womit es mehr als genug Leistung für die Bedürfnisse der meisten Gamer bietet. Das Nexus 6P wird vielleicht oft als eine billige Version der Samsung-Geräte bezeichnet, aber zu einem halb so hohen Preis ist es einfach ein absolutes Schnäppchen. Zudem ist es ohne Frage eines der stylischsten mobilen Geräte auf dem Markt.

Das HTC10 hatte schon immer einen Ruf als solides und verlässliches Gerät; vor allem wenn es um Spiele geht. Das Unternehmen ist bekannt für die hauseigene BoomSound-Audioqualität, die bei Spielen wie Grand Theft Auto sehr gut zur Geltung kommt. Das Gerät sieht extrem cool aus und läuft auf Snapdragon 820 zusammen mit der Adreno 530 CPU. Dazu gibt es 4GB RAM und einen 5,2“ Bildschirm mit Super LCD5 Technologie.

Eine weitere tolle Wahl wäre das Moto Z Play, welches nicht nur all die nötigen Spezifikationen mitbringt, sondern auch einen Ruf für einen der leistungsstärksten Akkus hat. Die lange Akkulaufzeit wird durch kleine Einbußen hinsichtlich des Bildschirms erreicht, der aber trotzdem aus allen Winkeln ausgezeichnete Auflösungen erreicht.

Zuletzt haben wir auch noch etwas für kleinere Budgets, für die das OnePlusX die perfekte Wahl darstellen könnte. Das Gerät läuft über Snapdragon 801 und hat einen mehr als ausreichenden 5,1“ Bildschirm. Die kleinen Abstriche, die man beim OnePlusX im Vergleich zu unseren anderen Testgeräten machen muss, werden durch den extrem günstigen Preis mehr als wett gemacht.

Alle Bedürfnisse befriedigt

Mit der riesigen Auswahl am Markt ist eines sicher: Jeder Gamer wird in der Lage sein, das perfekte Android-Smartphone für seine individuellen Bedürfnisse und sein Budget zu finden. Alle Geräte in unserer Liste bieten alles, was selbst anspruchsvolle Gamer von einem Smartphone erwarten könnten.