Die kleine Klang-Dose – sound2go CAN Peter Mußler

Warum dieser Bluetooth-Lautsprecher Can, also übersetzt Dose heißt, liegt auf der Hand. Das Ding ist zylindrisch geformt und hat eine Lasche, ganz so, als könnte man den Deckel aufreißen. Das Tolle ist: Man kann den Deckel aufreißen, nur nicht über die Gummilasche (mit der trägt man den Lautsprecher durch die Gegend), sondern über eine kleine Kante am tiefsten Punkt des Gummideckels. Dazu braucht es zwar Fingernägel, aber es soll ja auch halten. Aufgeklappt wirkt es, als wollte man gerade irgendetwas ausgießen – das Design ist also stimmig. Tatsächlich verbergen sich aber der MicroUSB-Anschluss für den Ladestrom, ein USB-A-Steckplatz für einen Stick, einer für die SD-Karte und eine Klinkenbuchse unter der Abdeckung. Über den Mode-Knopf kann man auch auf Radioempfang wechseln.

Die zwei 5 Watt-Brüller machen ordentlich Krach, wenn auch nicht unbedingt Bass. Dennoch hält der große Akku für bis zu sechs Stunden durch – welche Kanne kann das schon?

Preis: EUR 39,99 / Akku, Betriebsdauer: 1.200 mAh, max. 6 h / Konnektivität: Bluetooth, USB-A, 3,5 mm / Leistung: 2 x 5 W / Maße / Gewicht: 23 x 9 x 9 cm / 687 g / bit.ly/sm_can