Die Zukunft des Elektro-Autos: BMW Florian Meingast

BMWs Sortiment an e-Autos erstreckt sich über drei Modelle, wobei der i3 das Einstiegsmodell darstellt.

Die Maximalleistung des kleinen elektrischen Münchners beträgt 170 Pferdestärken. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt dem i3 in 7,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 150 km/h. Das Wichtigste an einem Elektroauto ist jedoch nicht das Drehmoment oder die Anzahl der Pferdestärken sondern die Reichweite. Bei entsprechend akkusparender Fahrweise schaffen Sie dank des 94-Ah-Akkus Distanzen von bis zu 200 Kilometern. Das mag im Vergleich zu den Modellen von Tesla wenig erscheinen, doch die Ingenieure von BMW verpassten dem i3 ein ganz besonderes, aber optional erhältliches Feature: den „Range Extender“. Bei niedrigem Ladestand der Batterie verlängert dieses kraftstoffbetriebene Modul die Reichweite auf bis zu 330 Kilometer. Der Ladevorgang des Akkus nimmt zwischen 1:42 Stunden (BMW i Wallbox) und 5:56 Stunden (Haushaltssteckdose) in Anspruch. Der i3 ist ab 38.850 Euro erhältlich.

Alternativ zur Standardvariante bietet BMW den sportlichen i3s an. Dieser leistet stolze 184 Pferdestärken und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Die maximale Reichweite beträgt ebenfalls 200 Kilometer. Der Preis für den i3s beginnt bei 42.500 Euro.

Weitere Modelle

i8 Coupé & i8 Roadster

Das Topmodell der i-Serie ist in zwei Versionen erhältlich: Coupé und Roadster. Die beiden Modelle sind mit einem Elektro- und einem Verbrennungsmotor ausgestattet. Erstgenannter garantiert eine Reichweite von 40 beziehungsweise 53 Kilometer.