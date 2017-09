Displex Clear / Real Glass – Schutzfolien fÃ¼r gebogene Displays

Displex Clear / Real Glass – Schutzfolien für gebogene Displays Peter Mußler

Wer für ein neues Smartphone zwischen 200 und 1.000 Euro ausgibt (darunter geht es kaum und die Obergrenze ist mittlerweile tatsächlich realistisch geworden), will schnelle Beschädigungen natürlich vermeiden. Schaden Nummer 1 ist ein gesplittertes Display-Glas. Davor schützt vor allem eine Folie auf dem Bildschirm. Displex bietet solche Schutzfolien sowohl aus Echtglas als auch aus Kunststoff an. Gerade für das beliebte Samsung Galaxy S8 mit der Edge-Kante muss die Glas-Variante speziell geformt sein und an jeder Stelle exakt aufliegen, um die Funktionalität zu gewährleisten. Die Passgenauigkeit ist hier gegeben und auch die exakte Anordnung der Sensoraussparungen – beim schmalen Rand des S8 ist hier nicht viel Spielraum.

Preis: EUR 12,99 / EUR 24,99 (3D-Glas) / Lieferumfang: Putztuch, Easy-On-Montagehilfe / bit.ly/sm_dclear / bit.ly/sm_d3d