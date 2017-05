DKnight MagicBox im Kurztest: Guter Lautsprecher fÃ¼r wenig Geld

Lautsprecher gibt es wie Sand am Meer: Wer sich durch die einschlägigen Shops kämpft, findet runde, eckige, bunte oder einfärbige Bluetooth-Boxen zuhauf. Gar nicht so einfach also, da das passende Gerät zu finden. Wir haben darum mal wieder eine Empfehlung für unsere treuen Leser.

Die „DKnight Big MagicBox“ ist nach wie vor als Neuheit auf Amazon geführt, so ganz richtig ist das mittlerweile aber nicht mehr, wie über 300 Kundenrezensionen beweisen. Der Hersteller ist gerade in unseren Breitengraden aber trotzdem noch eher unbekannt. 59,99 Euro kostet die MagicBox, im Lieferumfang enthalten ist zusätzlich ein Ladekabel und ein AUX-Kabel. Damit lassen sich auch ältere Geräte, beispielsweise klassische MP3-Player, an den Zylinder anschließen. Neuere Geräte, also Smartphones, Tablets oder Notebooks, verbinden sich einfach wie Bluetooth 4.0 mit dem Lautsprecher.

Damit auch die Soundqualität passt, sind zwei 20 Watt-Akustiktreiber verbaut. Die sorgen für einen sauberen Klang und ein stimmiges Gesamtbild. Beim Bass und in tieferen Lagen fehlt allerdings ein wenig Punch, was angesichts der Größe aber auch zu erwarten war. Für Actionfilme und Drum&Bass-Partys eignet sich die DKnight also nur bedingt, zur lockeren Beschallung in Küche und Wohnzimmer ist die gebotene Qualität aber auf jeden Fall ausreichend. Praktisch außerdem: Durch das verbaute Mikrofon lässt sich die MagicBox auch als Freisprecheinrichtung nutzen. Die Lautstärkeregelung und die Songauswahl lassen sich direkt an der Box vornehmen. Die Maße: 19 x 7 x 7 cm, Gewicht: 425 Gramm.

