FÃ¼r den smarten Einblick – Somikon HD Endoskop-Kamera

Für den smarten Einblick – Somikon HD Endoskop-Kamera Peter Mußler

Wen es irgendwo hakt, dann nicht immer an Stellen, zu denen man ohne Weiteres mit bloßen Händen gelangen kann: Sei es das verstopfte Abwasserrohr, eine verlorene Mutter im Motorraum oder ein Schädlingsnest hinter einer Wand, manchmal braucht es zur Lokalisierung eine buchstäbliche Sehhilfe. Diese rechts abgebildete „Kamerapeitsche“ erweitert ihr Sichtfeld enorm. Am Handteil befestigt ist ein 5 m langer Schwanenhals, an dessen Kopfende sich eine HD-Kamera mit sechs Mini-LEDs befindet. Über WLAN sendet diese Kamera Live-Bilder an das Smartphone, das man sicher auf dem Griff festklemmen kann. Betrieben wird die Kamera mit zwei AA-Batterien. Mehr als Sehen ermöglichen verschiedene Aufsätze: Greifen ist z.B. auch möglich.

Preis: EUR 149,90 / Konnektivität: WLAN n / Maße / Gewicht: 36 x 191 x 53 mm / 216 g / bit.ly/am_endokam