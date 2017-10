Alles sicher, alles dabei mit dem Artwizz tpu card case Heiko Bauer

Das in Mattschwarz gehaltene TPU Card Case von Artwizz schützt Ihr Smartphone nicht nur zuverlässig vor Beschädigungen, es besitzt auf der Rückseite auch ein Fach, in welches eine Fitness-, Bonus-, Bahn- oder andere beliebige Karte geschoben werden kann. Falls Sie zu denjenigen gehören, die solche Karten bislang zwischen Gerät und Case gesteckt haben, sparen Sie sich nun das leidige Abziehen der Hülle bei jeder Verwendung. Auch Geldscheine lassen sich natürlich in der Auslassung unterbringen. Das TPU Card Case ist ab sofort für das Samsung Galaxy S8 und das Galaxy S8+ erhältlich.

Preis: EUR 19,99 / Erhältlich für Samsung Galaxy S8 und Galaxy S8+ / artwizz.com