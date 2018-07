Alte Schule trifft Moderne: Fossil Q Machine / Fossil Q Accomplice Florian Meingast

Diese beiden edlen Hybrid-Smartwatches von Fossil sind nicht nur hochwertig verarbeitet, sie sind auch mit jeder Menge Technik versehen.

Nachdem Sie das Herrenmodell „Machine“ oder die Damenvariante „Accomplice“ via Bloototh mit Ihrem Smartphone verbunden haben, stehen Ihnen zahlreiche Funktionen zur Verfügung. So senden beide Modelle Informationen über Ihr Schlafverhalten und über den täglichen Kalorienverbrauch sowie die Anzahl der zurückgelegten Schritte an die kostenlose App für Android und iOS.

Zusätzlich werden Benachrichtigungen zu eingegangenen E-Mails, empfangenen Kurznachrichten oder Erwähnungen in sozialen Netzwerken auf dem Ziffernblatt angezeigt. Auch die Musikwiedergabe lässt sich mithilfe der angenehm am Handgelenk sitzenden Uhren steuern. Das Modell „Machine“ kostet 99 Euro, die „Accomplice“-Ausführung 89 Euro. Die Batterielebensdauer des Modells für Männer beläuft sich auf etwa ein Jahr, die Batterie der „Accomplice“ hält etwa sechs Monate durch. Soviel zur Gleichberechtigung.