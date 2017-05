Crowdfunding: Penna – Die Bluetooth-Tastatur fÃ¼r Retro-Fans

Crowdfunding: Penna – Die Bluetooth-Tastatur für Retro-Fans Michael Derbort

Okay, es ist eine Tastatur – also ein Gebrauchsgegenstand, über den wir in der Regel kein Wort verlieren. Zu viele davon sind im Fachhandel erhältlich.

Und doch lohnt sich hier ein zweiter Blick, denn neben der Hauptaufgabe, dem Nutzer bei der Eingabe von Texten behilflich zu sein, bringt dieses Gerät etwas Besonderes mit: Stil.

Eine alte Schreibmaschine

Jeder von uns kennt sicherlich noch die alten mechanischen Schreibmaschinen. Der Autor selbst hatte seinerzeit seine Familie mit nächtelangem Tippen furchtbar genervt. Der Krach gehört der Vergangenheit an, die besondere Optik dieser alten Buchstaben-Hackern allerdings auch. Dieses Projekt verbindet moderne Technik mit jenem Stil, der diese alten Schreibmaschinen so reizvoll machte. Sogar ein Hebel für den Wagenrücklauf ist vorhanden und der Sound alter Schreibmaschinen kann auf Wunsch ebenfalls erklingen. Die gelungene Symbiose zwischen moderner Technik und Retro-Design soll nun mit diesem Kickstarter-Projekt die Massen erreichen. Der angestrebte Retail-Preis ist mit 180 Dollar ziemlich hoch, doch mitunter gönnen wir uns auch mal einige Extravaganzen.

