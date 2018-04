Der Simulus 2in1-Quadrocopter – ein fliegendes Auto oder eine rollende Drohne?

59,90 Euro kostet diese ungewöhnliche Spielzeug. Damit ist klar, dass es sich hierbei um keine Drohne in der Gewichtsklasse von Parrot oder DJI handelt – was aber nicht heißen muss, dass das Ding keinen Spaß macht.

Im Gegenteil: Wir konnten den Quadrocopter in wenigen Minuten betriebsbereit machen, aufgrund der doch robusten Bauweise sind nicht viele Teile anzubringen. Die Rotoren lassen sich aber beispielsweise tauschen, falls sie kaputt gehen. Mit der externen Fernbedienung steuern Sie das fahrende Flugobjekt auf dem Land und in der Luft, was mit ein wenig Übung tatsächlich recht präzise möglich ist. Wer übt, schafft auch Tricks wie Saltos oder Schrauben. Dank App-Unterstützung können Sie die Steuerelemente auch auf das Smartphone verlagern. Das dient aber eigentlich als Monitor und empfängt die Bilder der im Quadrocopter verbauten HD-Kamera. Die Flugzeit liegt bei rund sieben Minuten. Etwas kurz, für ein wenig Spaß zwischendurch, aber ausreichend.

Preis: 59,99 Euro / App: Android, iOS / Flugzeit: 7 Minuten / Ladezeit: 2 Stunden / Reichweite: 50 Meter / Features: HD-Kamera, Heimkehr-Funktion / bit.ly/sm_simulus