Der YZSY Tambor BT-Speaker im Check Florian Meingast

Sommerfeeling schon im Frühling: Der Tambor Bamboo Bluetooth-­Lautsprecher besticht durch die außergewöhnliche Optik und natürlich durch die Materialwahl.

Der Lautsprecher ist komplett aus Bambus gefertigt. Das fühlt sich nicht nur hochwertig an, das Holz bietet auch eine bessere Resonanz als die sonst verwendeten Metalle. Entsprechend gut ist der Klang, einzig bei zu viel Bass neigen die zwei 3-Watt-Lautsprecher zu Qualitätsverlust, was sich durch ein leichtes Rauschen bemerkbar macht. Die Verbindung stellen Sie via Bluetooth oder mit einem AUX-Kabel her. Ein Mikrofon ist verbaut, telefonieren geht also auch.

Preis: 99,99 Euro / Kompatibilität: Android, iOS / Konnektivität: Bluetooth, Micro-USB, AUX-Schnittstelle / bit.ly/sm_tambor