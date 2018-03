Die Rollei Actioncam 530 – eine gÃ¼nstige GoPro-Alternative

Action-Fans kommen mit dieser Knipse von Rollei voll auf ihre Kosten. Die Action­cam 530 ist, wie der Name schon verrät, für sportliche Aktivitäten gedacht und dementsprechend geschützt.

So überlebt das Gehäuse beispielsweise Tauchgänge bis zu 40 Meter, auch Schnee und Stürze können dem Case nichts anhaben. Die Kamera selbst dreht 4K-Videos mit 30 fps; das lässt sich in den Einstellungen aber anpassen. Die Verbindung zum Smartphone stellen Sie über WiFi her, im Lieferumfang enthalten ist auch eine zusätzliche Bluetooth-Fernbedienung. Im Test hatten wir die Actioncam 530 in fünf Minuten betriebsbereit. Ein tolles Gadget für Sportler!

Preis: 169,99 Euro / Smartphone-Kompatibilität: Android und iOS / Abmessungen: 61 x 42 x 34sm mm / bit.ly/sm_rollei530