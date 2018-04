Eufy BodySense Smart Scale – Fett oder Muskeln?

Auf ihrem eigenen Display zeigt die intelligente Waage Eufy BodySense Smart Scale „lediglich“ das Körpergewicht an (in angenehm großen Ziffern). Ein Blick in die dazugehörige EufyLife-App verrät aber zusätzlich Informationen über den Körperfett- und den Wasseranteil sowie die Muskelmasse – auch in Form von Diagrammen, die den zeitlichen Verlauf darstellen. Die Waage verwaltet bis zu 20 Benutzerkonten. Es ist sowohl möglich, jedes Familienmitglied ein eigenes Smartphone verwenden zu lassen als auch mehrere Benutzer auf einem Smartphone zu verwalten. Die gesammelten Daten lassen sich darüber hinaus mit den Apps Google Fit und Apple Health abgleichen.

Preis: 47,99 Euro / Konnektivität: Bluetooth / Features: Körperfett- und Muskelmasse-Anzeige / App: iOS 8, Android 4.3 / bit.ly/sm_eufy