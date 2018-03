Eufy Lumos – Mehr als nur Licht

Eufy steht stellvertretend für eine ganze Armada an neuen Herstellern, die versuchen, ein Stück vom Kuchen zu ergattern. Der Name mag nicht ganz groß sein, die Produkte können aber in vielen Belangen mit den (oft) teureren Konkurrenten mithalten. Wir verraten nachfolgend, was die „Eufy“-Lampen alles können.

1. Profil anlegen

Nach der Installation der App registrieren Sie sich bei EufyHome. Nach dem Start erscheint das Einrichtungsmenü, wo Sie Ihr Produkt auswählen. In unserem Fall ist das die „Lumos White“.

2. Leuchtmittel aktivieren

Mit einem Tipp auf „Lumos White neu einrichten“ starten Sie den Vorgang. Schalten Sie die Lampe manuell an, sie blinkt dann dreimal. Mit „Weiter“ geht es zum letzten Schritt. Tippen Sie auf „Hinzufügen“ und wählen Sie abschließend Ihr WLAN-Netzwerk aus. Passwort eintippen und abschließen. Zuletzt können Sie die Lampe benennen und im Hauptmenü dann gruppieren.

Preis: 22,99 Euro / Umfang: Eine E27- Glühbirne weiß / Steuerung: App, Alexa / bit.ly/eufy_lumos