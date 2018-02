Gadget-Kurztest: Phicomm – Smart Scale 7

Mit der Smart Scale 7 liefert das chinesische Unternehmen Phicomm eine Waage, die beinahe alles misst, was in Sachen Diät und Muskelaufbau wichtig ist. Ist das Smartphone einmal via App mit den Gadget verbunden, ­werden Fitnessbegeisterte über 22 ­Messwerte informiert. Unter den Messergebnissen sind beispielsweise Daten über das Gewicht, den Körperfettanteil sowie die Knochen- und Muskelmasse von bis zu zehn Nutzern gleichzeitig. Zusätzlich ist die smarte Waage in der Lage, ein Stoffwechselprofil der Nutzer mittels einer 4-Punkt-Segment-Messung anzufertigen. Der Lithium-Ionen­-Akku der Smart Scale 7 muss laut Hersteller außerdem „lediglich einmal im Jahr geladen werden“.

Preis: 99 Euro / App: iOS & Android / Abmessungen: 330 x 280 x 15 mm / Display: 85,2 x 32,2 mm / Akku: 2000 mAH / belastbar bis: 150 kg

Note: Sehr gut

bit.ly/scale7_sm