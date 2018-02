Gadget-Kurztest: Simulus 2in1- Quadrocopter

Bekanntlich sind ferngesteuerte Geräte entweder zum Fahren oder Fliegen gemacht. Der Quadrocopter von Simulus kann jedoch beides. Ist der Weg am Boden also versperrt, aktivieren Sie die Flugfunktion und schweben mit Leichtigkeit darüber hinweg. Gesteuert wird das Gerät mithilfe des mitgelieferten Controllers. Die Reichweite liegt bei guten 50 Metern. Dank der Heimkehr-Funktion fliegt der Quadrocopter außerdem per Knopfdruck zur Position der Fernbedienung zurück. Wenn Sie Ihr Smartphone mittels App und WLAN mit dem Quadrocopter verbinden, können Sie das Gerät nicht nur steuern, sondern mithilfe der integrierten Kamera auch HD-Videos und Fotos aufnehmen.

Preis: 59,90 Euro / Abmessungen: 235 x 235 x 65 mm / Gewicht: 114 g

Note: Sehr gut

bit.ly/simulus