Gadget-Kurztest: UE MegaBlast

Ultimate Ears versteht sich als Hersteller von Lautsprechern für den Einsatz bei Partys, egal ob in der Kellerbar oder am Strand. Mit der “Boom”-Serie gelang bereits ein Ver­kaufs­­­­schlager, mit den “Blast”-Modellen soll die nächste Fete noch besser werden. Rund 40 Prozent mehr Leistung bietet der UE Megablast im Vergleich zum Mega­boom – und das hört man. In unserem Test konnten wir ein größeres Wohnzimmer problemlos beschallen, auch bei höheren Lautstärken bleibt die Soundqualität solide. Einziger Haken: Die integrierte Alexa-Sprachassistenz versteht dann nichts mehr.

Preis: 259 Euro / Konnektivität: WLAN, Bluetooth / Sprachassistent: Amazon Alexa

Note: Sehr gut

bit.ly/uemegablast