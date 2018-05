Hickvision Ezviz Mini Pano – eine ­vielseitige ­Überwachung Florian Meingast

Außen schlicht, innen voll mit Technik: Die Mini Pano löst mit 1344 x 1344 Pixel auf. Dank der Nachtsichtfunktion erkennt die Kamera bei Dunkelheit etwa Menschen innerhalb einer Distanz von 7,5 Meter. Aufnahmen und Geräusche via Mikrofon werden per WLAN in Echtzeit an die App „EZVIZ“ für iOS und Android gesendet. Dank dem integrierten Lautsprecher können Sie via App zum Beispiel mit einer Person vor Ihrer Wohnung kommunizieren. Das Überwachungsmaterial kann auf einer microSD-Karte gespeichert werden.

Preis: 114,31 Euro / App: iOS & Android / Abmessungen: 70 x 70 x 70,6 mm / Gewicht: 222 g / Speicher: max. 128 GB / bit.ly/am_ezviz