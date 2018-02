Ikea TRÅDFRI – Mehr als nur Möbel

Der schwedische Möbelriese will nun auch auf dem Elektronikmarkt ein Wörtchen mitreden und zeigte im vergangenen Jahr die „TRÅDFRI“-Serie, was übersetzt für „drahtfrei“ oder, gängiger, „drahtlos“ steht. Das Portfolio wird in den nächsten Monaten sicherlich erweitert, für den Start stehen aber alle notwendigen Komponenten bereits zur Verfügung.

1. App installieren

Installieren Sie zu Beginn die TRÅDFRI-App über den Play Store oder den App Store. Danach schrauben Sie Ihre Glühbirnen in die jeweiligen Fassungen und entscheiden, welche wie gesteuert werden soll.

2. Einrichtung starten

Die Installation funktioniert denkbar einfach: Wenn Sie das Set mit Gateway gekauft haben, schließen Sie diesen per LAN-Kabel an Ihren WLAN-Router an. Fernbedienungen und Dimmer lassen sich auch ohne Gateway direkt mit einer Glühbirne verbinden. Sie halten die jeweilige Steuereinheit einfach im Abstand von wenigen Zentimetern zu der Glühbirne, die sie steuern soll und drücken den “Koppeln”-Button für ein paar Sekunden. Die Lampe wird dunkler und dann wieder hell.

3. App einrichten

Starten Sie die App und tippen Sie im letzten Fenster auf „Scannen“. Damit die Verbindung hergestellt wird, müssen Sie den QR-Code auf der Rückseite anschließend vor die Kamera halten. Die Glühbirnen werden automatisch erkannt. Wer mag, kann dann Gruppen erstellen, beispielsweise für einzelne Räume.

4. Sprachsteuerung

Bis zu 100 Glühbirnen lassen sich über das Gateway in das System ein­speisen. Diese können allesamt auch per Sprache gesteuert werden. Dazu müssen Sie in Ihrer Alexa-App den TRÅDFRI-Skill aktivieren (siehe Bild rechts) und die Verbindung in der IKEA-App in den Einstellungen unter “Einbindung” erlauben. Per Sprachbefehl lassen sich dann alle installierten Geräte finden.

TRÅDFRI – Set mit Gateway: Preis: 75,00 Euro / Inhalt: Zwei Glühbirnen (weiß), Gateway, Fernbedienung/ bit.ly/tradfri_set