Insta-share printer: Witziger Polaroid-Aufsatz für Moto-Phones

Retro ist bekanntlich in. Wer auf die Welle aufspringen, dabei aber nicht auf modernste Technik verzichten will, ist mit diesem Gadget gut beraten. Der Polaroid-Aufsatz verbindet die Fotografie von früher mit der Hardware von heute. Die “Moto Mods” (Sammelbegriff für alle Erweiterungen für ausgewählte Motorola-Phones) lassen sich ganz einfach auf der Rückseite einiger Motorola-Phones befestigen. So auch der Insta-Share Printer. Mit Hilfe einer eigenen App schießen Sie dann ein Foto mit der Smartphone-Kamera, das Sie anschließend bearbeiten und abschließend drucken. Tinte benötigt der “Insta-Share Printer” dafür nicht, dafür aber spezielles Papier. Die Qualität der Ausdrucke ist nicht das Gelbe vom Ei, das ist von früheren Polaroid-Cams aber ohnehin bekannt. Spaß macht das Gadget dennoch.

Preis: 161,50 Euro / App: Android / Abmessungen/ Gewicht: 153,6 x 73,8 x 20,4 mm, 188 g / bit.ly/sm_insta-share