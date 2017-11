Insta360 ONE – die Wasserdichte Rundumkamera

Die Insta360 ONE schießt 360°-Fotos und -Videos in 4K und lässt sich standalone nutzen, aber auch fernbedient via Bluetooth und über eine direkte USB-Verbindung mit dem Smartphone. Dem Einsatz unter Wasser steht durch ein optionales IP68-zertifiziertes Gehäuse nichts im Weg. Der HDR-Modus unterstützt Aufnahmen von Bildern im RAW-Format sowie von Videos im Log-Format. Die Kamera verfügt über ein Gyroskop für sechsachsige Bildstabilisierung. 4K-Live-Streaming wird ebenso geboten wie die FreeCapture-Technologie. Damit wird das Video zunächst aufgenommen, der Blickwinkel aber erst in der Postproduktion bestimmt. Dies ermöglicht Effekte wie “Tiny planets” oder “Rabbit hole”. Störende Kamerahalterungen werden automatisch aus der Aufnahme entfernt.

Insta360 ONE

Video-Auflösung: UHD 4K

Foto-Auflösung: 24 MP

Speicherkarte: 8 GB microSD

Aufnahmewinkel: 360 Grad

www.insta360.com