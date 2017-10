IO HAWK Cross Mini – Mit Musik geht alles besser Hartmut Schumacher

Das „IO Hawk Cross Mini“ ist der kleinere (und leichtere) Bruder des Offroad-Hoverboards „IO Hawk Cross“. Neu ist die Auto-Balance-Funktion, die das Aufsteigen und Absteigen erleichtert, indem sie dafür sorgt, dass das Board nicht nach vorne oder hinten kippt.

Dank seiner 6,5-Zoll-Vollgummireifen muss das IO Hawk Cross Mini vor Unebenheiten im Gelände nicht gleich klein beigegeben. Der Spritzwasserschutz bewirkt, dass kurze Regenschauer und kleinere Pfützen ebenfalls kein Problem darstellen. Die Höchstgeschwindigkeit des Boards beträgt 15 km/h, die Akkureichweite liegt bei 14 bis 19 km.

LED-Leuchten und rote Bremslichter sorgen für Sicherheit auch bei Dämmerung.

Kleine Besonderheit: Integriert in das Hoverboard ist ein Lautsprecher, der sich per Bluetooth mit Musik versorgen lässt. Per Smartphone-App können Sie Informationen über Ihre Fahrten und über den Akku abrufen.

Preis: 399 Euro | Höchstgeschwindigkeit: 15 km/h | Maße / Gewicht: 70 x 22 x 23 cm / 11 kg | bit.ly/io_hawk