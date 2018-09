Konkurrenz fÃ¼r Echo & Co – Medion Life P61110

Auch Medion, bekannt vor allem aus dem Lebensmitteleinzelhandel, hat einen smarten Lautsprecher im Portfolio. Der Name ist nicht sonderlich schön, der Speaker hingegen schon. Medion hat sich stark am Original angelehnt und sich dementsprechend für eine Röhrenform entschieden. Seitlich sind allerdings einige Tasten verbaut, die die Bedienung vereinfachen sollen. Auch ein AUX-Slot ist verbaut. Der Sound ist okay, aber schlechter als beim originalen Echo.

Preis: 79,95 EUR / Sprachsteuerung: Amazon Alexa / Konnektivität: WLAN, Bluetooth, Klinkenkabel, DLNA / Extras: Multiroom-Funktion, Fernfeld-Spracherkennung / Ausgangsleistung: 5 Watt / Akku: 2.500 mAh / bit.ly/sm_life

Pro: Verbauter Akku mit brauchbarer Laufzeit, angemessener Preis und durchaus guter Sound – eine solide Alternative zum klassischen Echo.

Kontra: Die beiden Mikrofone haben mitunter Schwierigkeiten, Befehle zu verstehen. Die Klangqualität ist im Vergleich zum Echo auch schwächer.