KopfhÃ¶rer im Test: Coda Wireless

Ein günstiger Vertreter für den Einstieg. Auf Noice Cancelling und andere Features müssen Sie in dieser Preisklasse verzichten, der Klang ist aber tadellos.

Die Coda Wireless von Hersteller IFROGZ überraschten im Test mit sauberen Mitten und guter Bassleistung, die es aber ab und an fast zu gut meint. Vor allem bei basslastigen Nummern bleibt von den Höhen nicht mehr allzu viel übrig. Wer damit leben kann, bekommt aber einen absolut brauchbaren Kopfhörer für kleines Geld. Sieben Stunden Akkulaufzeit gehen auch in Ordnung.

Preis: 29,99 Euro

Note: Befriedigend