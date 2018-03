KopfhÃ¶rer im Test: MiPow M3 Pro

Kein großer Name, dennoch eine spannende Alternative. Der MiPow M3 Pro kostet nämlich „nur“ rund 105 Euro, bietet dafür aber gute Soundqualität – die allerdings unter dem schlechten Sitz leidet. In unserem Test zeigte sich nämlich, dass die Hörmuscheln recht locker sitzen und dementsprechend schlecht abschirmen. ANC ist ebenfalls nicht an Bord. Die seitlichen Bedienelemente haben einen guten Druckpunkt, eine durchdachte Lösung. Das gilt auch für das ausziehbare Klinkenkabel.

Preis: ca. 105,- Euro / Note: Ausreichend

bit.ly/sm_m3