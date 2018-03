KopfhÃ¶rer im Test: Philips SHB9250/00

Unglaublich komplizierte Namensgebung von Philips – für einen Kopfhörer, der mit Einfachheit punkten will. Verkauft wird das Gerät als On Ear-Kopfhörer, in der Realität sind die Ohrmuscheln dafür zu groß. Dem Tragekomfort tut das keinen Abbruch, das geringe Gewicht von 138 Gramm hilft da ebenfalls. Die Bedienung über eine Touch-Fläche ist allerdings nur mittelmäßig umgesetzt, nicht alle Kommandos werden erkannt. Der Sound ist tadellos, vor allem bei ruhigen Songs und mittleren Lautstärken. Zu laut und die Tiefen fehlen.

Preis: 114,99 Euro / Note: Befriedigend