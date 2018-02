KopfhÃ¶rer im Test: Sennheiser – Momentum Wireless

Wer Kopfhörer von Sennheiser testet, geht mit gewissen Erwartungen in die Hörprobe – immerhin genießt das deutsche Unternehmen einen hervorragenden Ruf.

Die „Momentum Wireless“ getauften Over Ear-Hörer enttäuschen auch nicht, im Gegenteil. Das Klangbild präsentiert sich sehr ausgewogen und präzise, ist aber auch weniger basslastig als bei anderen Herstellern. Die Verbindungsherstellung klappt dank NFC in Sekunden. Mit rund 260 Gramm ist der Momentum Wireless sehr leicht, was dem Tragekomfort zugute kommt. Weniger gut schnitt indes das ANC ab – hier hätten wir uns mehr gewünscht, das System filtert hauptsächlich tiefere Frequenzen heraus. Sinnvoll im Straßenverkehr, weniger praktisch bei großen Menschenmengen.