KopfhÃ¶rer im Test: beyerdynamic – Aventho Wireless

Der Name beyerdynamic steht in der Regel für hochwertige Headphones. Dementsprechend neugierig gingen wir in diesen Test – und wurden (bis auf eine Ausnahme) nicht enttäuscht. Der Aventho Wireless ist hochwertig verarbeitet und sitzt perfekt, zu Beginn aber etwas eng. Das wird mit der Zeit besser. Der Klang ist über jeden Zweifel erhaben, ganz egal, welches Genre Sie hören. Unsere Testsongs klangen allesamt hervorragend, Höhen, Tiefen und Mitten sind sehr ausgewogen und auch bei hohen Lautstärken angenehm sauber. Durch den recht engen Sitz werden Umgebungsgeräusche zudem zuverlässig ausgeblendet, auch ohne ANC-Funktion. Einzig die App enttäuschte, die konnte im Test trotz bestehender Verbindung keinen Kopfhörer finden. Ein Update soll aber Besserung bringen.

Preis: 449,- Euro / Note: Sehr gut