Michael Kors Access – Glitzernd und smart

Ganz klar zu erkennen: Dieses Schmuckstück richtet sich an weibliche Tech-Fans. Die Uhr wird unter dem Label des bekannten Designers Michael Kors vertrieben und versucht, ein edles Gehäuse mit modernster Technologie zu verbinden. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 42 Millimeter, für ganz zarte Hände ist das grenzwertig. Dafür ist sie nicht allzu dick und auch das Gewicht hält sich angenehm in Grenzen. Als Betriebssystem kommt Android Wear zum Einsatz, der Träger hat also vollen Zugriff auf alle bekannten Funktionen.

Betriebssystem: Android Wear 2.0 | Display, Auflösung: 1.4“, 320 x 390 | CPU: 4 x 1,10 GHz / Speicher: 4 GB | RAM: 512 MB | Akku: 360 mAh | Abmess. / Gewicht: 42 x 42 x 11 mm / k.A. Extras: Kabelloses Aufladen, Aktivitätstracking | App: Android/iOS