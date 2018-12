Mit der Parrot ANAFI Ã¼ber die Wolken fliegen

Gute Drohnen gibt es mittlerweile zu erschwinglichen Preisen. Dazu gehört zweifellos die Anafi von Parrot, die mit 699 Euro zu Buche schlägt. Das Konzept ist bekannt: Zum Transport werden die Ausleger, also die „Arme“ für die Rotoren, der etwa flaschengroßen (17,5 cm Länge) Flugmaschine eingeklappt. Wer damit fliegen möchte, bringt die Ausleger in die richtige Position, montiert das Smartphone in der Steuereinheit und startet App und Drohne.

Rund 25 Minuten Flugzeit gewährte die Anafi in unserem Test, abhängig von Windstärke und Art der Aufnahme. Die Ladezeit ist deutlich länger, rund vier Stunden dauerte der Vorgang. Schade: Parrot legt keinen Netzstecker bei, den müssen Sie separat kaufen. Das gilt auch für einige Aufnahmemodi in der „Freeflight 6“ genannten App. Wer beispielsweise den „Follow Me“-Modus nutzen möchte, muss rund zwanzig Euro zusätzlich überweisen. Eine taktisch unkluge Entscheidung, die Konkurrenz verzichtet auf derartige In App-Erweiterungen. Wer 700 Euro für eine Drohne auslegt, erwartet schlichtweg den vollen Funktionsumfang. Die Drohne lässt sich wunderbar steuern und ist auch für Anfänger geeignet. Acht geben sollten Sie jedoch mit der leichten Bauweise, da die Drohne nicht allzu robust kon­struiert ist.

Plakette!

320 Gramm bringt die Anafi auf die Waage. Das ist nicht allzu viel, die Kennzeichnungspflicht wird dennoch schlagend. Das heißt, Sie müssen die Drohne mit einer feuerfesten Plakette ausstatten.

Preis: EUR 699,- / Flugzeit: ca. 25 Minuten / Reichweite: bis zu 4 Kilometer / Höchstgeschwindigkeit: 53 km/h / bit.ly/sm_anafi