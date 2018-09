Mit Google WiFi optimal Vernetzt Florian Meingast

Mithilfe dieses Gadgets schaffen Sie eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung in jeder Ecke Ihrer Wohnung. Im Gegensatz zu Repeatern – diese verstärken zwar das Signal, verringern aber die Geschwindigkeit – erschaffen Sie mit den WiFi-Modulen ein mit Ihrem Router vernetztes System. Sie stellen also in mehreren Räumern jeweils einen dieser hübschen Pucks hin und vernetzen diese über die zugehörige Anwendung. „Vermaschtes Netz“ heißt das auf Deutsch, „Mesh“ auf Englisch. Mehr zur Funktionalität ab Seite 102.

Preis: 139 Euro / Lieferumfang: u.a. WLAN-Zugangs­punkt, Netzteil, Ethernetkabel / bit.ly/sm_googlewifi