Mit Smappee Energiemonitor den Stromverbrauch analysieren Peter Mußler

Wissen Sie, wie viel Strom ihr Herd verbraucht? Wie viel ihr Kühlschrank? Wie viel der Fernseher? Fragen Sie doch mal diesen Energiemonitor. Er kennt seine bzw. Ihre Pappenheimer nämlich genau und sieht, wo Strom abfließt, den Sie gerne einsparen würden.

Interessant ist dabei die Vorgehensweise. Das Smappee-Modul wird zunächst mit dem heimischen WLAN-Netzwerk verbunden und dann – das geht in der Regel allerdings über das hinaus, was man dem Otto-Normal-Kunden zutraut – mit der oder den Phasen im Stromkasten. Anschließend sollte man dem kleinen Kästchen ein paar Tage Zeit geben, damit es sich mit den Verbräuchen im Haushalt vertraut machen kann. Aus gewissen Mustern, Stromflüssen und Verbrauchszeiten erkennt es nämlich, welcher Verbraucher sich gerade an der Leitung bedient. Die Ergebnisse werden selbstverständlich in einer Analyse-­App aufbereitet.

Preis: EUR 229,- / bit.ly/AM_smappee