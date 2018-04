Nanoleaf – Smarte Wanddeko

Wer gerne die eigenen vier Wände verschönert oder auf der Suche nach einer ungewöhnlichen Beleuchtungsmöglichkeit ist, sollte sich die dreieckigen Panele von Nanoleaf ansehen. Die werden einfach ineinander gesteckt, dem Nutzer wird dabei freie Hand gelassen. Ein spezielles Modul passt die Farbdarstellung außerdem auf Wunsch an die laufende Musik an – wodurch sich abwechslungsreiche Farbenspiele ergeben. Zusätzlich lässt sich Nanoleaf auch mit Ihrem smarten Sprachassistenten koppeln. In unserem Test klappte die Einrichtung erst nach ein paar Versuchen, die App könnte noch eine Überarbeitung vertragen – an sich läuft das System aber stabil.

Preis: 176,85 Euro / App: Android, iOS / Kompatibilität: Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri / Features: Dimmbar, kein Hub notwendig / bit.ly/sm_nano_leaf