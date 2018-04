Neato Botvac D5 – der ultimative Staubsauger

Wer saugt schon gerne Staub? Herkömmliche Geräte sind laut, umständlich zu verstauen und müssen manuell durch die Wohnung manövriert werden.

Kein Wunder also, dass sich smarte Roboter mittlerweile immenser Beliebtheit erfreuen. Bei Neato geht man noch eine Stufe weiter und versucht, den ultimativen Staubsauger-Roboter zu bauen. Der “D5 Connected” kommt diesem Ziel schon sehr nahe: Dank WLAN-Unterstützung lassen sich per App verschiedensten Einstellungen vornehmen, Sie können beispielsweise eine automatische Zeitsteuerung einspeisen. Der Botvac D5 startet dann automatisch zur gewünschten Uhrzeit. Die Saugleistung ist hervorragend, auch Tierhaare entfernt er zuverlässig. Der Raum wird zuvor übrigens mit einem Laser gescannt, damit die Reinigung so effizient wie möglich vonstatten geht. Auch das klappte im Test tadellos, Hindernisse umfuhr der Botvac stets problemlos. Einziges Manko: Der Roboter ist vergleichsweise laut, was empfindliche Tiere erschrecken könnte – und auch so im Alltag stört.

Preis: 649,99 Euro / App: Android, iOS / Abmessungen/Gewicht: 33,6 x 31,9 x 10 cm, 3,4 kg / bit.ly/sm_botvac