Nokia BPM+ – Blutdruck unter Kontrolle

Das Blutdruckmessgerät Nokia BPM+ ist mit 15 mal 6 mal 5 Zentimetern so klein, dass Sie es leicht transportieren können, um auch auf Reisen Ihren Blutdruck und Ihre Herzfrequenz zu messen. Das Gerät verzichtet auf ein eigenes Display und übermittelt stattdessen die gemessenen Werte per Bluetooth an das Smartphone, wo sie dann von der App Nokia Health Mate angezeigt werden. Auch das Übermitteln der Messwerte an Ihren Arzt per E-Mail ist aus der App heraus möglich. Zudem kann die App die Messungen von mehreren Nutzern verwalten.

Preis: 129,95 Euro / Konnektivität: Bluetooth / Features: Farb-Codierung der Ergebnisse / App: iOS , Android / bit.ly/sm_bpm