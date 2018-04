Nokia Thermo – Hygienisch und genau

Das digitale Thermometer Nokia Thermo kommt nicht mit Speichel oder Ohrenschmalz in Kontakt – denn das Messen der Körpertemperatur erledigen Sie, indem Sie einfach das Gerät mit etwas Abstand über die Stirn bewegen. Das Thermometer führt die Messungen mit Hilfe von 16 Infrarotsensoren durch. Das Mess-Ergebnis sehen Sie einerseits direkt auf dem Thermometer. Andererseits können Sie die Ergebnisse auch per WLAN oder Bluetooth an die dazugehörige App weiterreichen lassen. Das Thermometer kann die Ergebnisse von acht Benutzern verwalten. Die Messgenauigkeit beträgt laut Hersteller 0,2 °C – liegt also im Rahmen der entsprechenden DIN-Norm.

Preis: 99,95 Euro / Konnektivität: WLAN, Bluetooth / Features: farbcodierte Fieberanzeige / App: iOS 8, Android 6 / bit.ly/sm_thermo