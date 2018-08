Ode an die 80er – Grundig WTR 2000 BT Florian Meingast

Außen retro, innen viel Technik: Grundigs Tischradio ist in der Lage, Radiosender via UKW und RDS zu empfangen. Dank des Bluetooth-Chips und dem AUX-Eingang können Lieder vom Smartphone oder Tablet aus kabellos beziehungsweise mittels Klinkenkabel über den Lautsprecher abgespielt werden. An der Rückseite befinden sich zusätzlich eine USB-Ladebuchse und ein Kopfhörerausgang. Hinter dem Gehäuse aus Holz verbirgt sich ein Monolautsprecher mit 5 Watt Ausgangsleistung. Doch damit nicht genug besitzt das Radio zudem eine Weckfunktion, eine Sleep-Funktion (das Tischradio schaltet sich nach einer bestimmten Zeit automatisch aus) und einen digitalen Equalizer.

Preis: 85,79 Euro / Leistung: 5 Watt /Verbindungen: Bluetooth, Klinkenkabel / Radioempfang: UKW, RDS / Energiequelle: Strom

