PEARL: Newgen Medicals Fitness-Armband

Das Newgen Medicals Fitness-Armband misst erstens die Anzahl Ihrer Schritte, um daraus die zurückgelegte Strecke und den Kalorienverbrauch zu berechnen. Zweitens zeichnet das Gerät Ihren Schlafverlauf auf. Drittens ist das Armband in der Lage, Ihnen in Echtzeit Ihren Blutdruck und Ihre Herzfrequenz anzuzeigen. Auch klassische Smartwatch-Funktionen sind vorhanden. Sie erhalten also Nachrichten angezeigt und können die Smartphone-Kamera fernbedienen.

Preis: 69,90 Euro / Konnektivität: Bluetooth / Features: Touch-Display / App: iOS 8.2, Android 4.4 / bit.ly/sm_newgen