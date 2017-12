Phicomm Smart Scale 7 der Helfer auf dem Weg zum TraumkÃ¶rper

Mit der Smart Scale 7 liefert das chinesische Unternehmen Phicomm mit Sitz in Shanghai eine Waage, die beinahe alles misst, was in Sachen Diät und Muskelaufbau wirklich wichtig ist.

Ist das Smartphone einmal via App mit der schlauen Waage verbunden, werden Fitnessbegeisterte und jene, die etwas von ihrem Hüftgold loswerden möchten, über 22 verschiedene Messwerte informiert.

Unter den vielen Messergebnissen sind beispielsweise Daten über das Gewicht, der Anteil von Körperfett, der Knochen- und Muskelmasse wie auch über den Wasseranteil von bis zu zehn Nutzern gleichzeitig. Zusätzlich ist die smarte Körperanalyse-Waage in der Lage, ein grundlegendes Stoffwechselprofil der Nutzer mittels einer 4-Punkt-Segment-Messung ­anzufertigen. Die Smart Scale 7 wird von einem wieder aufladbaren Lithium-Ionen­-Akku mit einer Kapazität von 2.000 Milliamperestunden mit Energie versorgt. Der Hersteller verspricht daher, dass das Gerät „lediglich einmal im Jahr geladen werden muss.“

Datenschutz: Ihre Gesundheitsdaten werden sicher in der PHICOMM-Health-Cloud gespeichert. Somit brauchen Sie sich keine Sorgen machen, dass diese zum Beispiel verkauft werden.