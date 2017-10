Philips 8602 der UHD-Fernseher mit HDR und Android Hartmut Schumacher

Der Fernseher „PUS8602“ von Philips erreicht durch die Verwendung der Quantum-Dot-Technologie größere Helligkeit, stärkeren Kontrast und einen erweiterten Farbbereich. Das Gerät bietet eine UHD-Auflösung und kann HDR-Inhalte darstellen. Dank des Betriebssystems Android darf sich der Fernseher als Smart-TV bezeichnen – unterstützt also Streaming, Internet-Zugriff und Spiele. Bedienen lässt der PUS8602 sich auch per Sprachsteuerung.

Der Philips-Fernseher ist in zwei Ausführungen erhältlich: mit Bildschirmdiagonalen von 55 Zoll und 65 Zoll.

Android: 5.1 | Display, Auflösung: 55“ / 65“, 3.840 x 2.160 | Speicher: 16 GB (+USB) | Ton: DTS Studio Sound, 50 W | Anschlüsse: 4 x HDMI, 1 x SCART, 1 x Komponenten, 3 x USB, 1 x Ethernet | Extras: Ambilight, Fernbedienung mit Tastatur