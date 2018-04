Rollei Profi Actioncam Gimbal

Wer professionelle Videos ohne Verwackler drehen will, kann zusätzlich in ein Gimbal investieren. Dieses Stativ stabilisiert Ihre Aufnahmen auf drei Achsen, mit dem Joystick im Handstück schwenken Sie die Kamera. Kompatibel sind alle Action­cams von Rollei, aber auch von Konkurrenten wie GoPro. Die Montage geht einfach von der Hand, die Knipse wird einfach in das Stativ gelegt und mit einer Sicherheitsleiste verschraubt. Im Test klappte alles wunderbar, einzig das doch hohe Gewicht des Gimbals könnte auf Dauer etwas stören.

Preis: 249,99 Euro / App: Android und iOS / Abmessungen: 278 x 97 x 40 mm / Gewicht: 338g / bit.ly/sm_gimbal